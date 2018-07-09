Son Dakika: Giresun’da teröristler ile sıcak çatışma: 1 asker yaralı

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Ağaçbaşı Yaylasında süren operasyonlarda sabah saatlerinde PKK'lı bir grup terörist ile sıcak temas sağladı. Temas sonrası çıkan çatışmada bir asker yaralandı. Yaralanan asker ambulans ile Tirebolu İlçesi Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

ÇOK SAYIDA ÖZEL TİM BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çatışma bölgesine ise çok sayıda takviye timler sevk edildi. Öte yandan, geçtiğimiz gün ilçeye bağlı Kavaklıbel Yaylası'nda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında sıcak temas sağlanmıştı. Sıcak temas sonrası havanın kararmasından faydalanan terör örgütü mensupları ormanlık alana kaçarak izini kaybettirmişti.