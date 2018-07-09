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Son dakika haberi: Çorlu'daki tren sı ile ilgili flaş gelişme! Kazanın nedeni açıklandı...

Uzunköprü-İstanbul arasında sefer yapan yolcu treni dün 'ın Çorlu ilçesinde raydan çıktı. 5 vagon devrildi. nın sonucunda açıklanan rakamlara göre 24 kişi hayatını kaybetti. 124 kişi ise yaralı bulunuyor. kazanın hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştiğini belirtmişti. çıklamada, "Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir." denildi.

Giriş Tarihi: 9.7.2018 07:36
Son dakika haberi: Çorlu'daki tren kazası ile ilgili flaş gelişme! Kazanın nedeni açıklandı...

'ın Çorlu ilçesinde dün Uzunköprü-İstanbul arası sefer yapan yolcu treninin 5 vagonu devrildi. Yürek burkan da 24 kişi hayatını kaybetti. 124 kişi ise yaralı halde hastaneye götürüldüler. Tekirdağ Valisi Murat Ceylan'ın yaptığı açıklamada kazanın hava muhalefetleri dolayısıyla gerçekleştiğini belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı.

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Son dakika haberi: Çorlu'daki tren kazası ile ilgili flaş gelişme! Kazanın nedeni açıklandı...
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