Son dakika haberi: Çorlu'daki tren kazası ile ilgili flaş gelişme! Kazanın nedeni açıklandı...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dün Uzunköprü-İstanbul arası sefer yapan yolcu treninin 5 vagonu devrildi. Yürek burkan kazada 24 kişi hayatını kaybetti. 124 kişi ise yaralı halde hastaneye götürüldüler. Tekirdağ Valisi Murat Ceylan'ın yaptığı açıklamada kazanın hava muhalefetleri dolayısıyla gerçekleştiğini belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı.