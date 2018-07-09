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Son Dakika: 'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... 'de terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 11:12
Son Dakika: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, önceki gün saat 13.30 sıralarında başlatılan takip sonucu il merkezine bağlı Akbulut köyü kırsal alanına Silahlı (SİHA) ile düzenlenen hava harekatında bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bölgesevk edilenlen jandarma ve polis özel harekat timlerince yapılan arama tarama faaliyeti sonucu çıkan çatışmada bir bölücü terör örgütü mensubu olmak üzere toplamda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Son Dakika: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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