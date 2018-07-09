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Son dakika: Yeni kabinede 'a önemli görev

Cumhurbaşkanı sonrası ilk kabine listesini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı oldu

Giriş Tarihi: 9.7.2018 23:00 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 23:08
Son dakika: Yeni kabinede Berat Albayrak'a önemli görev
sonrası ilk kabinenin listesi Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı oldu.

BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak aslen Trabzonludur. Türk iş adamı, siyasetçi olan Berat Albayrak 24 Kasım 2015 tarihinden beri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıdır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadıdır.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Yenice köyünden olan Albayrak, Lise eğitimini Özel Fatih Koleji'nde yapmış üniversite eğitimini İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır.

Albayrak daha sonra 'ta Pace Üniversitesi'nde finans üzerine MBA yapmıştır.

Birçok şirkette üst düzey işlere imza atan Berat Albayrak bir dönem Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.

7 Haziran 2015 seçimlerinde 'den milletvekili olarak meclise girdi. 24 Kasım'da başbakanlığındaki 64. Hükümet'in Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bakan olarak tayin edildi. tarafından kurulan 65. ve 66. Hükümet'te bu görevine devam etti.

Üç çocuk babası olan Berat Albayrak ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadıdır.
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Son dakika: Yeni kabinede Berat Albayrak'a önemli görev
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