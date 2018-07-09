Türkiye yeni sisteme geçti | İşte dakika dakika gelişmeler

19.12: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen tören Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasının ardından sona erdi.
19.08: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından dua etti.
18.50: Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşma gerçekleştirdi.
18.45: Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni, yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmesiyle başladı.
18.43: Türkiye'nin 1. Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 ülkenin devlet başkanlarının katılacağı görkemli tören için Külliye'ye hareket ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan için 101 pare top atışı gerçekleştirildi.