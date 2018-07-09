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e geçti | İşte dakika dakika gelişmeler

bugün resmen, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçti. Başkan Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından e geçilmiş oldu. İşte dakika dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 9.7.2018 18:41 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 19:17
Türkiye yeni sisteme geçti | İşte dakika dakika gelişmeler

19.12: Cumhurbaşkanlığı si'nde gerçekleştirilen tören Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasının ardından sona erdi.

19.08: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'ın konuşmasını tamamlamasının ardından dua etti.

18.50: Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşma gerçekleştirdi.

18.45: Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni, in ilk Başkanı 'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmesiyle başladı.

18.43: 'nin 1. Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 ülkenin devlet başkanlarının katılacağı görkemli tören için Külliye'ye hareket ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan için 101 pare top atışı gerçekleştirildi.

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Türkiye yeni sisteme geçti | İşte dakika dakika gelişmeler
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