Yakında çok sıcak gündem olacak!

HAŞMET BABAOĞLU'NUN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bizim medya bombalar atılıncaya, saldırılar ayyuka çıkıncaya kadar bölgedeki gelişmelere uzak duruyor.

O yüzden Gazze'nin Sina'ya taşınması konusuna kör ve sağırız.

Oysa eski bir plan.







Mübarek 2011'de düşürüldüğünde yakınları Batı medyasına "Başkan Sina projesine karşı olduğu için 2007'den bu yana BAE, Suudiler ve İsrail'in baskısı altındaydı" demişlerdi. Bahsettikleri Sina projesi buydu.

Bundan dört yıl önce de M. Abbas bir Mısır televizyon kanalına "Maalesef görüyorum ki, bazı Mısırlılar Sina projesini kabullenmişler. Bana kimler olduklarını sormayın!" deyivermişti.

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Bütün bunlar aklınızın bir kenarında dursun diye yazıyorum.

Neden?

Çünkü belki Suriye bile dikkat alanımızda ikinci plana düşecek.

Bir bakmışız ki, İsrail sorunu ve Filistin'in geleceği çok sıcak gündem olacak.

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