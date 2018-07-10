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Gül'den ilk açıklamalar

Son dakika haberi! dün yeni yönetim sistemine resmen adım atmış oldu. Konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulunan ve yeni sistemin olan Abdulhamit Gül, "Hükümet olarak güven veren bir adalet tesis edeceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 11:14

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde yeniden olan Gül, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gül, yeni döneme ilişkin, "Bu dönemde hükümet olarak güven veren bir adalet tesis edeceğiz, temel yaklaşımımız bu. Hükümet krizleri geride kaldı" dedi.

Abdülhamit Gül, yeni dönemi değerlendiriyor

Gül, "İzmir Kordon'daki vatandaşımız da, Sur'daki kardeşimiz de, 'daki vatandaşımız dAntalyalya'daki bir kardeşimiz de bu adalet duygusundan nasiplenecek. ''de güven veren bir adalet var' duygusunu oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan Gül, "Millete hizmet etmede aksaklığı yol açanları sistem içinde bu hantallıktan uzaklaştıracak mekanizmalar olacak" ifadesini kullandı.

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Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklamalar
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