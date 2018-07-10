Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde yeniden Adalet Bakanı olan Gül, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gül, yeni döneme ilişkin, "Bu dönemde hükümet olarak güven veren bir adalet tesis edeceğiz, temel yaklaşımımız bu. Hükümet krizleri geride kaldı" dedi.

Abdülhamit Gül, yeni dönemi değerlendiriyor

Gül, "İzmir Kordon'daki vatandaşımız da, Diyarbakır Sur'daki kardeşimiz de, Samsun'daki vatandaşımız dAntalyalya'daki bir kardeşimiz de bu adalet duygusundan nasiplenecek. 'Türkiye'de güven veren bir adalet var' duygusunu oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan Gül, "Millete hizmet etmede aksaklığı yol açanları sistem içinde bu hantallıktan uzaklaştıracak mekanizmalar olacak" ifadesini kullandı.