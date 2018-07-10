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Mahir Ünal " bilinçli sistematik bir saldırı oluşturmaya devem ediyor"

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal A Haber canlı yayınında Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Ünal, 'nin "Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmama" kararını eleştirerek "CHP bilinçli sistematik bir saldırı oluşturmaya devem ediyor" dedi

Giriş Tarihi: 10.7.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 11:47
Mahir Ünal CHP bilinçli sistematik bir saldırı oluşturmaya devem ediyor

"EĞER İNSANLARIN TERCİHLERİNE SAYGI DUYMUYORSAN..."

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal konuşmasında, "Cumhuriyet Halk Partisi bunu ilk kez yapmıyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'si 2010'dan bugüne kadar adeta devletin kurumlarının meşruyetini tartışmaya açmak, seçilmiş cumhurbaşkanını tanımamak, 2011'de ilk çıkardıkları kriz yemin kriziydi. Arkasından yargı ile ilgili, emniyetle, TSK ile ilgili, milletin iradesinin tecellisine dönük saygısız tutumunu sürdürüyor. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanını tebrik etmeyeceğini söyledi, biz de dedik ki demokrasi bir tahammül rejimidir, eğer sen insanların tercihlerine saygı duymuyorsan bu zaten anti demokratik bir tutumdur" dedi.

"CHP BİLİNÇLİ SİSTEMATİK BİR SALDIRI OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederken ayağa kalkmayan CHP'lilere ve Milletvekili yemin metnini deforme ederek okuyan HDP'li vekillere tepkiler büyüyor. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Makamı'na saldırısını şu sözlerle değerlendirdi "CHP bilinçli sistematik bir saldırı oluşturmaya devam ediyor" dedi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal "CHP bilinçli sistematik bir saldırı oluşturmaya devem ediyor"

HDP'NİN KONGRESİNDE AYAĞA KALKMIŞTI

Türkiye'nin yeni başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreninde ayağa kalkmazken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın HDP kongresinde ayağa kalkması tepki çekti.

Cumhurbaşkanı'nın yemininde ayağa kalkmayanlar HDP kongresinde ayağa kalkmış

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreninde muhalefetten milli iradeye büyük saygısızlık

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Mahir Ünal "CHP bilinçli sistematik bir saldırı oluşturmaya devem ediyor"
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