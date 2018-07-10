Ankesör soruşturmasında flaş gelişme: 26 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kuran 256 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuna ilişkin operasyon başlatmıştı. 221 şüpheli gözaltına alınmıştı.

30 ŞÜPHELİ SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 221 askerden 30'unun daha İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu nda savcılık sorguları yapılan şüpheli askerlerden tamamı tutuklamaya sevk edildi.

26 TUTUKLAMA, 4 ETKİN PİŞMANLIK

30 asker şahıstan 26'sı tutuklanırken 4 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan şüpheli sayısının 55'e ulaştığı öğrenildi.