Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin ilk Kabinesi'ni onayladı

Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıklamadan önce yaptığı konuşmada, "Yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yönetim mimarimizin çatısını oluşturduk. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yüreğinde ülke ve millet sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı, bakanlıklar, politika kurulları, ofisleri başta olmak üzere yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yönetim mimarisinin çatısını oluşturduklarını belirtti.

MHP VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

MHP ile iş birliğini Meclis'te geleceğe yönelik olarak sürdüreceklerini bildiren Erdoğan, "15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemimizi hayata geçirebilmemize imkan sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi'ne burada başta Sayın Genel Başkan Bahçeli olmak üzere teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZE KARŞI ÖNE SÜREBİLECEKLERİ BAHANELERİ KALMAMIŞTIR"

Başkan Erdoğan, "Ne bizim ne de bizden sonra gelecek olan cumhurbaşkanlarının, yürütme görevi konusundaki aksaklıklar, eksiklikler hususunda milletimize karşı öne sürebilecekleri bahaneleri kalmamıştır." diye konuştu.

Anayasa ve yasa gerektiren reformları Mecliste uzlaşma yoluyla çıkarmak mecburiyetinde olduklarının altını çizen Erdoğan, "Ancak Anayasa'nın cumhurbaşkanına verdiği yürütme görevleri ve bununla bağlantılı yetkiler konusunda hiçbir mazerete sığınma hakkımız bulunmuyor." dedi.

Erdoğan, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne ilişkin, "Bu kararnameyle, Anayasamızın verdiği yetkiye dayanarak yeni yönetim yapısının çatısını resmen hayata geçirmiş olduk." ifadesini kullandı.

Yeni yapılarıyla bakanlıkların daha hızlı ve etkili icraat yapabileceklerine inandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yeni sistemi en üstten en alta kadar devletimizin tüm hücrelerine en kısa sürede nüfuz ettirmekte kararlıyız."

Erdoğan, bakan yardımcılarının, politika kurullarının başkan vekillerinin ve üyelerinin, ofis yöneticilerinin ve diğer üst düzey idarecilerinin atamalarını da en kısa zamanda tamamlayacaklarını belirtti.