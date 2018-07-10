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Cumhurbaşkanlığı kararları 'de

Yardımcılığına ve Bakanlıklara yapılan atamalar hakkındaki karar 'de yayımlandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 07:45 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 07:53
Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de

Türkiye 'ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlıklara dair yaptığı atamaların listesi 'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan oldu.

Söz konusu atamalar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de
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