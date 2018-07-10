Devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz

Anıtkabir özel defteri'ni imzaladı
Meclis'teki yemin töreninin ardından saat 17.15'te Anıtkabir'e geçen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir Özel Defter
i'ni imzalayan Erdoğan, özel deftere yazdığı metni sesli olarak okudu. Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'nde, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Türkiye 24 Haziran 2018'de iki önemli seçimi başarıyla tamamladı. Yeni yönetim sistemimize göre seçilen ilk cumhurbaşkanlığı görevine şahsımı layık gören milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27'nci Dönem milletvekillerini de belirledi. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin bu önemli dönüm noktasında 12'nci Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1'inci Cumhurbaşkanı olarak milletimizin birliğini ve kardeşliğini güçlendirmeye, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz. Zatıalinizin ve arkadaşlarınızın kurduğu, gelecek nesillerin bize emaneti olan Cumhuriyet'i 100'üncü kuruluş yıldönümünde hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Allah bizleri mahcup etmesin, ruhun şad olsun."