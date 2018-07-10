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, Tayland'da çocukların mahsur kaldığı mağaraya girdi

Tayland’da iki hafta önce girdikleri mağarada mahsur kalan ve dün toplamda 8 tanesi kurtarılan çocukların geri kalan 4 tanesi için kurtarma çalışmaları bugün de devam ederken SpaceX kurucusu ve CEO’su mağaraya girdi.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 10:56
Elon Musk, Tayland'da çocukların mahsur kaldığı mağaraya girdi

Çocukların kurtarılmasında kullanılabileceğini söylediği ve önceki gün Twitter hesabından tanıttığı küçük denizaltıyı Tayland'a göndermekle yetinmeyen , kendisi de Tayland'a gitti ve çocukların mahsur kaldığı mağara sistemine girdi.

Musk bu yolculuğunu yine Twitter hesabından şöyle anlattı:

"Mağara 3'ten yeni çıktım. Mini denizaltı ihtiyaç duyulması halinde hazır bekliyor. Roket parçalarından yapıldı. İsmini, mahsur kalan çocukların takımının adı olan Wild Boar'dan alıyor. Denizaltını, ileride lazım olur diye burada bırakıyorum. Tayland çok güzel bir ülke."

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Elon Musk, Tayland'da çocukların mahsur kaldığı mağaraya girdi
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