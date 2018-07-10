Karadeniz’de PKK ile çatışma: Bir şehit

Giresun
'un Güce ilçesine bağlı Ağaçbaşı Yaylası Kavraz mevkisinde süren operasyonlarda dün sabah PKK
'lı bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Temas sonrası çıkan çatışmada Uzman Çavuş
Ali Cevizci ağır yaralandı. Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
Cevizci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin (24) memleketi Konya'nın Ilgın ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehit Cevizci'nin, 3 yıllık uzman çavuş olduğu, 1.5 ay önce de "Mehmet Akif" isimli oğlunun dünyaya geldiği öğrenildi. Ali Cevizci, Giresun Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Konya'ya gönderildi. Cevizci bugün öğle vakti Ilgın ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Züleyha BAŞKIRAN /
GİRESUN