701 sayılı KHK ile görevden ihraç ve iade edilenler isim listesi! Yeni KHK Resmi Gazete'de yayınlandı

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, geçtiğimiz gece yayınlandı. Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamaların ardından yayımlanan son KHK ile görevden ihraç edilenler tam listesi ve göreve iade edilenler belli oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ihraç listesi en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Emniyet Müdürlüğü'nden ve diğer kamu kuruluşlarından yeni KHK ile ihraç edilenler listesi bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı KHK ile görevden ihraç edilenler listesi.

701 SAYILI KHK İLE GÖREVDEN İHRAÇ EDİLENLER TAM LİSTESİ

Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamaların ardından geçtiğimiz gece 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Bu KHK ile görevden ihraç edilenler listesinin yanı sıra göreve iade edilenler listesi de açıklandı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İHRAÇ EDİLENLER İSİM İSİM TAM LİSTE

OHAL Kapsamında yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998, Diyanet İşleri Başkanlığından 240, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan bin 52, Dışişleri Bakanlığından 38, İçiçleri Bakanlığından 31 kişi ihraç edildi.

KHK İLE GÖREVE İADE EDİLENLER LİSTESİ

Son KHK ile görevden ihraç edilenlerin yanı sıra görevine iade edilen isimler de belli oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan 701 sayılı KHK'ya göre göreve iade edilenler listesi şöyle;