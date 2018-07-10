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Mehmetçikten 'da nefes kesen

'ın Eğil ilçesinde adacık üzerinde piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kalan 5'i çocuk 12 kişi, Genel Komutanlığına bağlı helikopterle kurtarıldı. Kurtarma anları ise nefesleri kesti

Giriş Tarihi: 10.7.2018 22:37 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 22:38
Mehmetçikten Diyarbakır'da nefes kesen kurtarma operasyonu

Eğil ilçesinde aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişi, Dicle Nehri'nde yüzmeye gitti. Ancak baraj kapaklarının açılması nedeniyle suyun debisinin yükselmesi sonucu 12 kişi, nehrin ortasında bulunan adacıkta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların kurtarma çalışmaları sonuç verilmeyince, ya haber verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nehirde mahsur kalan 12 kişiyi kurtarmak için operasyon başlattı. Diyarbakır'dan havalanan i helikopter, Eğil ilçesine hareket ederek, bölgeye geldi. Helikopter pilotu, 12 kişinin nehrin içinde kaldığını görünce, helikopteri nehre indirdi ve mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.

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Mehmetçikten Diyarbakır'da nefes kesen kurtarma operasyonu
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