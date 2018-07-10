Son dakika: FETÖ’nün izdivaç sorumlusu Kayseri’de yakalandı!

Eski HSYK (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu) üyesi Ömer Köroğlu hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla hazırlanan iddianamede örgütün yargı yapılanmasına yer alan 'evlilik birimi'nin çalışma yöntemi anlatılmıştı. FETÖ'nün kimin kiminle evleneceğine karar verdiği belirtilirken evlilik birimi sorumlularının 'Şahin' kodlu Mehmet Fansa, 'Hamza' kodlu Oğuzhan Kır, 'Serdar' kodlu Servet Sağlam, Yaşar Akyıldız, Ali Akpınar, Adem Doğru, Yaşar Turan ve Ali Özel olduğu iddianamede yer almıştı.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yüksek yargı mensupları hakkında hazırlanıp dava açılması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen bir fezlekede de FETÖ'nün yargı yapılanması içerisindeki evlilik birimine ilişkin detaylara yer verilmişti.

FEZLEKEDE YER ALAN İFADELER

Fezlekede, ifadesine yer verilen eski hakim Esra Selçuk, "Ben hakim adayıyken CV'mi ve vesikalık fotoğraflarımı, evlilik konusunda bizim dönemden sorumlu olan o dönemde Yargıtay Tetkik Hakimliği yapan Ali Özel'in eşine verdim. Eşi meslektaş değildi. Hakim adaylığımızın birinci yılını doldurduktan sonra Ali Özel'in eşi bana o tarihte savcı olarak görev yapan, ismini söylemediği bir kişinin fotoğrafın�� gösterdi. Uygun görmediğim için görüşmedim. Bundan başka bir defa Fethullah Gülen cemaati mensubu olduğunu düşündüğüm ve görevden alındığını bildiğim Yargıtay Tetkik Hakimi olan Mehmet Fansa aracılığıyla askeri hakim olduğunu tahmin ettiğim Kadir Tarhan isimli kişiyle Fansa'nın evinde buluştuk ancak anlaşamadık. Ayrıca, akademide tanıştığım koordinatör hakim olan Yalçın Şahinkaya ile tanıştık ancak olmayacağını anlayınca kendi kararımızla bir daha görüşmedik" beyanında bulunmuştu.

Eski hakim-savcı Emre ve Sedef Ayvaz çifti hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen bir başka iddianame ise çiftin 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istenmişti. İddianamede şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Esra Selçuk, savcı Emre Ayvaz ve hakim Sedef Ayvaz'ın hakim adayları olarak 11. Dönem Adalet Akademisi'nden sorumlu imam olduklarını söyledi. Sedef Ayvaz'la aynı evde kaldıklarını söyleyen Esra Selçuk, "Emre'yi Sedef nedeniyle tanıdım. Her ikisinin Fethullah Gülen cemaati mensubu olarak katalog evlilikleri yaptıklarını ve bu evliliğe Ali Özel'in aracılık ettiğini biliyorum" dedi.

YAKALANDI

FETÖ'nün yargı içerisindeki evlilik birimi sorumlularından biri olduğu iddia edilen Ali Özel, 2016 yılında görevden uzaklaştırılmış, daha sonra da meslekten atılmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan Özel, önceki gün Kayseri'de bir yol kontrolü sırasında Jandarma ekiplerinin denetimine takıldı. Gözaltına alınan Özel, hakkındaki soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından SEGBİS aracılığıyla sorgulandı. Tutuklanmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'sevk edilenlen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.