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Son dakika: Gri listedeki 'lı terörist 'de öldürüldü

Son dakika haberi! 'nin Nazımiye ilçesi kırsalında başlatılan operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen 'lı teröristin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde Gri kategoride bulunan 'Mervan' kod adlı Yunus Dalgın olduğu tespit edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 10:31
Son dakika: Gri listedeki PKK'lı terörist Tunceli'de öldürüldü

Nazımiye ilçesinde dün etkisiz hale getirilen 'lı teröristle ilgili bugün Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Etkisiz hale getirilen teröristin Gri listede olduğunun belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"09.07.2018 Tarihinde Nazımiye Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 1 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristin, Terör Arananlar Gri Listede bulunan 'Mervan' kod adlı Yunus Dalgın isimli terörist olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

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Son dakika: Gri listedeki PKK'lı terörist Tunceli'de öldürüldü
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