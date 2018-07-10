Son dakika: Gri listedeki PKK'lı terörist Tunceli'de öldürüldü

Nazımiye ilçesinde dün etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristle ilgili bugün Tunceli Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Etkisiz hale getirilen teröristin Gri listede olduğunun belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"09.07.2018 Tarihinde Nazımiye Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 1 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristin, Terör Arananlar Gri Listede bulunan 'Mervan' kod adlı Yunus Dalgın isimli terörist olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."