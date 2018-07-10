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Son dakika: 'de terör operasyonu: 16 gözaltı

Son dakika haberi! 'de bölücü terör örgütü /'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 10:17

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa ve Torbalı'da terör örgütü /'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda örgüt üyesi oldukları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelileri adreslerine yapılan aramalarda geliri örgüte aktarılan kaçak tütün, kaçak sigara, terör örgütü simgeleyen materyaller ve ölmüş teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Son dakika: İzmir'de terör operasyonu: 16 gözaltı
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