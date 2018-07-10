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Son Dakika: 'deki operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Zanlıların evlerindeki aramalarda, geliri terör örgütüne aktarılan çok miktarda kaçak tütün ve sigara bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 09:38
Son Dakika: İzmir'deki PKK operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

'de terör örgütü /KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İzmir merkezli Menemen, Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 16 zanlı gözaltına alındı. Bazı zanlıların yakınlarının örgütün dağ kadrosunda yer aldığı öğrenildi.

Zanlıların evlerindeki aramada bir ruhsatsız silah, geliri terör örgütüne aktarılan çok miktarda kaçak tütün, kaçak sigara, terör örgütünü simgeleyen materyaller ve ölen teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi.

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Son Dakika: İzmir'deki PKK operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı
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