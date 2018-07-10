Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 34 tutuklama

Son dakika: merkezli 16 ilde operasyonu: 34 tutuklama

Son dakika haberi! merkezli 16 ilde / silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 61 kişiden 34’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 12:38 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 12:39

/ silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Malatya, Manisa Yalova, Zonguldak, Hatay, , Muğla, Çanakkale, Denizli, Konya, Bursa ve Gümüşhane illerinde 43'ü aktif görevde olmak üzere toplam 71 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

27 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda 71 şüphelilerden, 61'i yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şahıslardan, etkin pişmanlıktan faydalanan 14 kişinin de aralarında bulunduğu 27 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 22'si muvazzaf 34 zanlı ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firar olan 10 kişi için yakalama çalışmaları devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 34 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN