Son Dakika: Orgeneral Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı oldu

Genelkurmay 2. Başkanlığını yürüten Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Orgeneral Dündar, 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı açıklamalarla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında önemli rol aldı.

Dündar, önce televizyon yayınlarına telefonla bağlanarak "Bu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen bir hareket değildir." açıklamasını yaptı.

Darbe girişimi sırasında, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan Orgeneral Dündar, "emir komuta zinciri içinde olan ve darbe girişimine katılmayan birliklerle çalışarak gereken tedbirlerin alındığını" kamuoyuyla paylaştı.

O GECE 1. ORDU KOMUTANLIĞINA ATANMIŞTI

Komuta kademesinin darbeci askerler tarafından rehin alınması nedeniyle aynı gece 1.Ordu Komutanlığından vekaleten Genelkurmay Başkanlığına atanan Dündar, bu sıfatla Atatürk Havalimanı'nda da bir basın toplantısı düzenledi.

DARBE GİRİŞİMİNİN AKAMETE UĞRATILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dündar, açıklamasında "Gerek emniyet teşkilatımız gerekse savcılarımız darbe teşebbüsü karşısında gereken tedbirleri süratle alarak sürecin önünü kesmişlerdir. Devleti ve milletiyle el ele veren, tarihi bir dayanışma örneği sergileyen Türkiye, bu darbe girişimini akamete uğratmıştır." ifadelerini kullandı.

HULUSİ AKAR'IN YERİNE VEKALET ETMİŞTİ

Dündar, darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından Orgeneral Hulusi Akar görevine dönene kadar Genelkurmay Başkan Vekili sıfatıyla operasyonları yönetti.

ÜMİT DÜNDAR'IN ÖZGEÇMİŞİ

* Orgeneral Dündar, 1955 yılında Manisa'da doğdu. 1975 yılında Kara Harp Okulu'ndan asteğmen rütbesiyle, aynı yıl İstihkam Okulu'ndan da teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1983 yılına kadar Kara Kuvvetleri'nde çeşitli istihkam birliklerinde takım ve bölük komutanlığı ile mal saymanlığı görevi yaptı.

* Kara Harp Akademisi'nden 1985 yılında mezun olarak kurmay subay olan Dündar, sırasıyla 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Mekanize Piyade Bölük Komutanlığı ve Lojistik Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nde plan subaylığı, Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Planlama Dairesi'nde Plan ve Program Subaylığı, 41. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Piyade Tabur Komutanlığı, Londra Kara Ataşeliği, 3. Ordu Harekat Başkanlığı'nda Plan ve Harekat Şube Müdürlüğü ve 5. Hudut Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

* 2001 yılında tuğgeneral rütbesine terfi eden Dündar, bu rütbede sırasıyla Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı ile 28. Barış Gücü Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

* Dündar, 2005 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla Genelkurmay İstihkam Daire Başkanlığı ile İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürüttü, 2009 yılında ise korgeneral rütbesine terfi etti ve 5. Kolordu Komutanlığı'na atandı. 2011 yılında Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı.

* 2013'te orgeneral rütbesine terfi eden Dündar, 3. Ordu Komutanlığı'na atandı.

* 2015'te 1. Ordu Komutanlığı'na getirilen Dündar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Genelkurmay Başkan Vekili olarak atandı ve bir süre bu görevi üstlendi.

* Dündar, 28 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura kararıyla Genelkurmay 2. Başkanı oldu.