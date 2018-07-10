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Son dakika: 'da soruşturması: 28 kişi gözaltı

Son dakika haberi! ’da / silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla aranan 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 15:09
Son dakika: Trabzon'da FETÖ soruşturması: 28 kişi gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, / silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla haklarımda yakalama kararı bulunan 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 13'ü emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 8'i adli kontrolle serbest bırakılırken, 5'i de tutuklandı. Diğer şüpheliler ise gerekli işlemlerinin yapılması için Bursa, Giresun, ve Bayburt İl Emniyet müdürlükleri ekiplerine teslim edildi.

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Son dakika: Trabzon'da FETÖ soruşturması: 28 kişi gözaltı
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