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Son dakika: in Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu

sonrası ilk kabine listesini açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu

Giriş Tarihi: 9.7.2018 22:43 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 02:18
Son dakika: Yeni sistemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu

sonrası ilk kabinenin listesi tarafından açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu.

MUSTAFA VARANK KİMDİR?

1976 yılında Trabzon'da doğdu. İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisansını ABD'de bulunan Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde yaptı.

Ayrıca bu dönemlerde Florida State Üniversitesi'nde uzman, Indiana University Pervasive Technology Institute'te ise araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonlarında çalıştı.

2005 yılında Başbakanlık'ta görev yapmaya başladı. Sırasıyla, 2011'de Başbakan Başdanışmanlığına, 2014'te ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirildi. 2016 yılında Büyükelçi unvanı aldı.

Başdanışmanlık görevi boyunca, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından verilen diğer görevlerin yanısıra, yüksek teknoloji, bilgisayar teknolojileri ve uygulamaları, savunma sanayi ve araştırma-geliştirme alanlarıyla özel olarak ilgilendi. TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesidir.

İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İşte Başkan Erdoğan'ın yeni kabinesindeki isimler

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Son dakika: Yeni sistemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu
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