Tarihi güne dünya tanıklık etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde gerçekleştirilen Göreve Başlama Töreni'ne dünyanın dört bir yanından liderler katıldı. Aralarında Venezüella Devlet
Başkanı Nicolas Maduro
, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani
ve Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in de aralarında bulunduğu 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri Türkiye
'nin yeni döneme merhaba dediği tarihi anlara tanıklık etti. LİDERLER ONURUNA YEMEK
Erdoğan törenin ardından yurtdışından gelen liderler onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi. Basına kapalı gerçekleşen yemek öncesinde Başkan Erdoğan, yabancı misafirleriyle tek tek tokalaşarak 'Hoşgeldin' dedi. Yabancı misafirler ise Erdoğan'a tebriklerini iletti. 22 DEVLET BAŞKANI KATILDI
Törene katılan liderler şöyle: Bulgaristan Cumhurbaşkanı
Rumen Radev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Jeenbekov, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obıang, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Abdel Aziz, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro. LİDERLERDEN ERDOĞAN'A TEBRİK
Başkan Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan liderler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen akşam yemeğinde Erdoğan'a tebriklerini iletti. Erdoğan, aralarında Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitry Medvedev, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da aralarında bulunduğu yabancı konuklarla sohbet etti. MADURO: DÜNYA LİDERİNIN YEMİN TÖRENİNE GİDİYORUM
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, resmi Twitter hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine gelişini duyurdu. Kendisinin kullandığı arabanın içinden konuşan Maduro, "Venezüella'nın dostu ve çok kutuplu yeni dünyanın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere Türkiye'ye gidiyorum." dedi. Ankara
'da birçok ülkenin başbakan ve devlet başkanları, işadamları ve yatırımcılarla görüşmeler yapacağını belirten Maduro, "Venezüella'nın da ait olduğu yeni dünyada, Bolivarcı barış diplomasisi için çok kutuplu ilişkileri güçlendireceğiz. Türkiye'ye gidiyoruz. Tanrı'nın izniyle büyük başarı elde edeceğiz." ifadelerini kullandı. TÖRENE 7 BİN 500 DAVETLİ KATILDI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Göreve Başlama Töreni'ne iş sanat siyaset ve spor dünyasından bir çok ünlü ismin de yer aldığı 7 bin 500 davetli katıldı. Törende 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, eşi Şule Akar, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ve geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz yan yana oturdu. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski başbakanlar Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Yıldırım Akbulut, kuvvet komutanları, bakanlar, milletvekilleri, yüksek yargı organlarının başkanları da katıldı. Şehit yakınları ve gaziler, STK temsilcileri, akademisyenler gibi toplumun her kesiminden vatandaşların da yer aldığı törene Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Yale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Günel, sanatçılar Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl, Alişan, Mustafa Ceceli, Hasan Kaçan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Müge Anlı ve Esra Erol gibi çok sayıda ünlü isim de katıldı. YABANCI KONUKLAR İÇİN ÖZEL BİLLBOARD
Başkan
Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni için Ankara'ya gelen yabancı devlet başkanları, başbakanlar ve konuklar için farklı dillerde "Hoş geldiniz" yazılı billboardlar hazırlandı. ANKARA