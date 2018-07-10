TSK’da komuta değişiyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
'ın (66) sürpriz şekilde yeni kabinede yer alması ile Türkiye'de bir ilk yaşandı. Bu durum TSK
'nın komuta kademesinde de değişikliği beraberinde getirecek. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Başkan Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı'na atanması gündemde. 18 Ağustos 2015'te bu göreve gelen Akar'ın süresi, Ağustos 2019'da doluyordu. Ancak Akar sürpriz şekilde kabineye girdi ve en yaşlı üye oldu. Bu nedenle kuvvet komutanlarından biri Genelkurmay Başkanlığı'nı üstlenecek. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in Akar'ın yerine atanması bekleniyor. Güler'in yerine de 15 Temmuz'da FETÖ'cülere karşı mücadele eden Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar'ın Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmasına kesin gözüyle bakılıyor.