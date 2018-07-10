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’de coşkusu

Vatandaşlar ’nin e geçtiği tarihi töreni büyük bir heyecanla takip etti. Coşku sokaklara taştı

Giriş Tarihi: 10.7.2018
Türkiye’de yeni dönem coşkusu
Başkan 'ın yemin etme töreni tüm başta başkent Ankara olmak üzere tüm 'de heyecanla takip edildi. Televizyonlara kitlenen halk yemin törenini ve Külliye'deki konuşmayı canlı izledi. Başkan Tayyip Erdoğan'ın 'de yemin ettiği tarihi anları alışveriş merkezlerinde, kafelerde, kahvehanelerdeki vatandaşlar heyecanla takip etti. Erdoğan yemin töreni için TBMM'ye gelirken vatandaşlar Türk bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulundu.

RİZE'DE HEYECAN
Ankara'daki tarihi anlar Erdoğan'ın memleketinde de yakından takip edildi. 'deki heyacan fotoğraf karelerine de yansıdı. Sosyal medyanın gündemi de Başkan Erdoğan'ın yemin töreni oldu. Erdoğan'ı destekleyen paylaşımlara yer verirken, sosyal medyada "hayırlı olsun" mesajı yağdı. ANKARA
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Türkiye’de yeni dönem coşkusu
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