Türkiye’de yeni dönem coşkusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın yemin etme töreni tüm başta başkent Ankara olmak üzere tüm Türkiye
'de heyecanla takip edildi. Televizyonlara kitlenen halk yemin törenini ve Külliye'deki konuşmayı canlı izledi. Başkan Tayyip Erdoğan'ın TBMM
'de yemin ettiği tarihi anları alışveriş merkezlerinde, kafelerde, kahvehanelerdeki vatandaşlar heyecanla takip etti. Erdoğan yemin töreni için TBMM'ye gelirken vatandaşlar Türk bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulundu. RİZE'DE HEYECAN
Ankara'daki tarihi anlar Erdoğan'ın memleketinde de yakından takip edildi. Rize
'deki heyacan fotoğraf karelerine de yansıdı. Sosyal medyanın gündemi de Başkan Erdoğan'ın yemin töreni oldu. Erdoğan'ı destekleyen paylaşımlara yer verirken, sosyal medyada "hayırlı olsun" mesajı yağdı. ANKARA