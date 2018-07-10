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Yeni bakanlar mecliste yemin ediyor -

Son dakika: TBMM Genel Kurulu, yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. Yeni kabinenin bakanları an itibariyle mecliste yemin ediyor.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 15:16
Yeni bakanlar mecliste yemin ediyor - canlı

Toplantıda ilk olarak, önceki birleşimde yer almayan İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ant içti.

Daha sonra yeni bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

Genel Kurul'da yemin edecek kabine üyelerinin isimleri şöyle:

Yardımcısı - Fuat Oktay

Adalet Bakanı - Abdulhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı – Zehra Zümrüt Selçuk

Dışişleri Bakanı – Mevlüt Çavuoğlu

İçişleri Bakanı – Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı – Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı – Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı – Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı – Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı – Mehmet Cahit Turan

Çevre ve Şehircilik Bakanı – Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanı – Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm Bakanı – Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı – Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı – Berat Albayrak

Ticaret Bakanı – Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı – Mustafa Varank

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Yeni bakanlar mecliste yemin ediyor - canlı
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