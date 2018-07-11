15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım
ın ücretsiz olacağını açıkladı. Meclis toplantısında AK Parti ve CHP Grup Başkanvekillerinin ortak imzasıyla toplu ulaşım araçlarının 15 Temmuz'da hizmet vermesi teklif edildi. Teklifi görüşen Meclis, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını oy birliğiyle karara bağladı. Buna göre İstanbullular, 15 Temmuz'da İstanbulkart entegrasyonlu İETT
İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metro
büs, nostaljik tramvay ve tünel) araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay) araçları ve Otobüs AŞ araçlarıyla ücretsiz seyahat edebilecek.