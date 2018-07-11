Adnan Oktar'dan kaçan eski kedicik Ceylan Özgül kimdir?

CEYLAN ÖZGÜL KİMDİR? ADNAN OKTAR'DAN NEDEN KAÇTI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde Adnan Oktar suç örgütü üyelerinin yakalanması için geniş kapsamlı bir operasyona başladı. Adnan Oktar ile beraber 235 müridinin gözaltına alındığı operasyon, İstanbul merkezli beş ilde eş zamanlı yürütüldü. Operasyonun haberini alan Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki evinden Sarıyer'deki gizli bir eve kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

ESKİ KEDİCİK CEYLAN ÖZGÜL

Geçtiğimiz aylar içerisinde Adnan Oktar suç örgütünden ayrılarak, yeni bir yaşam başlangıç yapan Ceylan Özgül, örgütün yapısını anlatan açıklamalarıyla gündemi sarsmıştı. Ceylan Özgül'ün yaptığı açıklamalar kadar, kim olduğu da merak ediliyor. Peki, Ceylan Özgül kimdir? Adnan Oktar'dan neden kaçtı? İşte Ceylan Özgül hakkındaki bilgiler...