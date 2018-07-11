Bayrağı devraldılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın yeni kabineyi duyurması ardından dün Meclis'te yemin eden bakanlar, ilgili bakanlıklarda yapılan devir teslim törenleriyle birlikte resmen göreve başlamış oldu.
İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarında önceki bakanlar görevlerini sürdürdüğü için devir teslim gerçekleşmezken 16 bakanlıktan 13'ünde devir teslim gerçekleşti.
Eski Genelkurmay Başkanı, yeni Savunma Bakanı Hulusi Akar
, görevi Nurettin Canikli'den, Yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ise önceki Bakan İsmet Yılmaz'dan görevi devraldı.
Parlamenter sistemin son Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, başkanlık sisteminin ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya görevi devretti.
Devir teslim töreninde konuşan Demircan, "Bizler bu mekanlarda emanetiz. Görevi yaklaşık bir yıl önce devralmıştım. Fahrettin Bey'in bayrağı en yükseğe taşıyacağına eminim" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum, önceki bakan Mehmet Özhaseki'den devraldı.
Yeni KHK ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı "Tarım ve Orman Bakanlığı" adıyla birleştirilmişti. Yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanlığı'na getirilen Bekir Pakdemirli ise görevi Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan devraldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, önceki bakan Numan Kurtulmuş'tan görevi teslim aldı. BİLECİK'TE BAKAN DÖNMEZ GURURU
Yeni kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Berat Albayrak'ın yerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez'in getirilmesi Bilecik'te sevinçle karşılandı. AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülke için hayırlı olmasını temenni etti. AKAR'IN AKRABALARI SEVİNÇLE KARŞILADI Milli Savunma Bakanlığı
'na atanan Hulusi Akar'ın halen yakın akrabalarının bulunduğu Balıkesir'in Manyas ilçesinde büyük sevinç yaşanıyor. Akar'ın halasının oğlu Remzi Gündoğan, "Ağabeyimiz Milli Savunma Bakanı olmuş, çok sevindik" derken, amcasının oğlu Ersin Akar da Hulusi Akar ile gurur duyduklarını dile getirdi. Şırnak'ta uzman çavuş olan yeğeni Muhammed Akar ise "Amcamla gurur duyduk, mutluyuz. İnşallah buralara gelir, köyümüzü görür. Gelirse çok mutlu oluruz" dedi. Öte yandan Akar'ın Kayseri'de yaptırdığı cami ile kendi adını taşıyan bulvarın gelecek ay yapılacak açılışına da bakan sıfatıyla katılacağı öğrenildi. FUAT OKTAY'DAN BAŞKAN'A TEŞEKKÜR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, devlet ve millet için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve gayretle görev yapacağını belirtti. Oktay, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilmesine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
Fuat Oktay, "Devletimiz ve milletimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da görev yapma fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ederim. Daha fazla azim ve gayretle göreve devam edeceğimi belirtmek isterim. Allah yar ve yardımcımız olsun" değerlendirmesinde bulundu.