Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yemin ederek yeni dönemin ilk kabinesini açıklamasının ardından ilk resmi ziyaretini kardeş ülke Azerbaycan 'a gerçekleştirdi. Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması düzenledi. "24 Haziran seçimlerinden sonra dün (önceki gün) Cumhurbaşkanı olarak yeminlerimizi yaptık. Yeminden sonra ilk iş olarak kardeş dost Azerbaycan'ı ziyaret etmek sureti ile yola çıktık" diyen Başkan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Enerji ve savunma sanayisinde attığımız adımlar bundan sonrası için de çok büyük önem arz ediyor. TANAP, Azerbaycan-Avrupa bağlantısını kurduğu için de ayrı önemli. TANAP'la, bölgedeki gücümüzü kardeşlikle büyüteceğiz. Ayrıca stratejik yatırım olduğu için dünya çağında mühim bir yeri var. Yine Azerbaycan'ın Türkiye 'deki Aliağa yatırımı her türlü takdirin ötesinde. Her geçen gün kendisini gösteren bir yatırım. 2 ülke enerjide yükselen değer olacak.Enerji başta olmak üzere çeşitli yatırımların açılışını son baharda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İki devlet tek millet anlayışı ile hareket ettiğimiz için bu üst düzey ilerleme oluyor ve bu yükseliş devam edecek. Savunma sanayisinde iki ülke arasındaki ilişkiler önem arz ediyor. Türkiye 15 yıl önce yüzde 20 gibi bir noktada iken şu anda yüzde 60'ını karşılayan bir ülke haline geldi. Savunmada bölgesinde söz sahibi hale gelen Türkiye bunu dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak istiyor. FETÖ ile mücadeleleri için ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. O hainler burada da yuvalanmaya, faaliyet göstermeye çalıştılar ama İlham kardeşimizin desteği, bu konudaki net duruşu ile başaramadılar. Bugün bu ziyarette Maarif Vakfı'mızla görüşmeler oldu, inşallah burada eksik olan nokta da tamamlanacak. Karşılıklı paylaşım ve işbirliğine girecekler.Kopmaz ve sarsılmaz bağlarla bağlı olan ülkelerimiz için ticarette daha etkili ve büyük adımlar atacağız. İkili ticaret hacmindeki hedefimiz şu anki rakamı ikiye ve üçe katlamak olacak.Nahçıvan ve Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu konuda tavrımız net. Gerekirse o bölgeye bir demiryolu inşaatı gerçekleştireceğiz. Orada yaşayan kardeşlerimizi kendi yurtlarına ulaştıracak bir demiryolu gündemimizde. Yine Nahçıvan'da yaşayan Türk kardeşlerimizin Türkiye sınırındaki hastane vs'de kendi vatandaşlarımızın yararlandığı gibi yararlanacak. Temennimiz 12 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesinde ikili görüşmelerimiz sonrasında bölgemizde yaşanan sorunları ifade etmek.BaşkanErdoğan'ın yeni dönemin ilk ziyaretini Bakü'ye yapmasından duyduğu mutluluğu "Azerbaycan için büyük gururdur" sözleri ile ifade eden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de şöyle konuştu: "Sizin liderliğiniz altında Türkiye dünya çapında başarılar elde etti. İktisadi gelişmelere göre Türkiye dünyada çok önemli bir yere geldi. Daha da ileriye götüreceğinize inancımız tamdır. Türkiye sizin idarenizde kabuklarını kırdı, bölgedeki ülkelerin umudu olurken, büyüyen ticari hacmi ile adeta şahlandı. Şimdi başkanlığınız ile Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacağınıza yürekten inanıyoruz." Aliyev sözlerini şöyle sürdürdü: "Ticari faaliyetlerimiz artarak devam etmeli. Dünya için büyük enerji projelerini hayata geçiriyoruz. TANAP iki ülke için de hayatidir. Avrasya'nın enerji düzenini bu iki ülkenin birlik ve dostluğu sağlayacak. İki ülkenin iş birliği ile bölgede istikrar sağlanacak dünyanın en büyük ve güçlü ordusuna sahip Türkiye bölgedeki istikrarın sağlayıcılarından olacak."BaşkanErdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda törenle karşılandı. Erdoğan tören kıtasını "Selam asker" diyerek selamladı. Bu arada Erdoğan, Haydar Aliyev ve eşinin kabirlerinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'na da geçti. Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Erdoğan, ardından Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına çiçek koydu. Erdoğan, 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı. Bakü Türk Şehitliği'ne de geçen Erdoğan, burada anıt şeref defterine şunları yazdı: "Sizlerin fedakârlığından aldığımız ilhamla bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin her alanda büyümesi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Ruhlarınız şad olsun."