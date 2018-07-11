Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya geldi

Başkan Erdoğan'ı, Brüksel Havalimanı Askeri Terminal'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürü Büyükelçi Françoise Goustin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Hava Korgeneral Nihat Kökmen ile misyon yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, MHP İstanbul Milletvekilleri Cemal Çetin ve İsmail Faruk Aksu da Brüksel'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için Brüksel'de

- ERDOĞAN, MERKEL VE MAY İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Karargahı'ndaki üye ülkelerin liderlerinin karşılama töreninde hazır bulunacak. Devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek resepsiyona katılacak Erdoğan, ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapılacak resmi karşılama törenine iştirak edecek.

Erdoğan, Stoltenberg eşliğinde NATO'nun tarihini ve faaliyetlerini anlatan sergiyi gezecek, Açık Hava Töreni'ne katılacak.

Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın birinci oturumuna katılacak Erdoğan, ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan, Cinquantenaire Müzesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katılacak, Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi gezisine iştirak edecek.

Başkan Erdoğan, Cinquantenaire Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi'nde yapılacak Devlet ve Hükümet Başkanları Çalışma Yemeği Oturumu'nun ikincisine katılacak.