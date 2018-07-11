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"kapatılma" iddialarını yalanladı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Devlet Tiyatroları kapatıldı" haberinin algı oluşturma çabası olduğu belirtilerek, gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 16:06
Devlet Tiyatroları kapatılma iddialarını yalanladı

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yazılı ve görsel medyada, "İlk Kararname ile Sanata Darbe: Devlet Tiyatroları Kapatıldı" şeklinde haberler yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sadece nın değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ve ilgili birçok kamu kurumunun teşkilatına dair hükümlerin yeniden düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu KHK'den sonra çıkarılan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin geçici 1'inci maddesinde "2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlüktkaldırılanlan kamu kurum ve kuruluşlarından münhasıran devir ve geçiş hükümleri düzenlenenler dışında kalanlar hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına devam olunur" ifadesinin yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anlaşılacağı üzere, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün kapatılması söz konusu değildir. Yapılan düzenlemelerin kurumların kapatılmasıyla ilgili gibi gösterilerek haberleştirilmesi ve kamuoyunda 'Devlet tiyatroları artık yok' algısı oluşturmaya çalışmak tamamen art niyetli bir zihniyetin ürünüdür. Devlet tiyatroları üzerinde sistematik bir şekilde yanlış algı oluşturmaya çalışan bu tarz haberleri ve yapılan açıklamaları şiddetle kınıyoruz ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

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Devlet Tiyatroları "kapatılma" iddialarını yalanladı
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