Eski Cinderes Belediye Başkan Yardımcısına terör davası

Afrin'in Cinderes bölgesinde terör örgütü PKK/YPG propagandasını yaptığı iddia edilen eski Cinderes Belediye Başkan Yardımcısı kadın hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tanık M.A: (Eski Belediye Başkanı) Yanında silahlı adamlarla gezip köylerde terör örgütünün propagandasını yaptı" - Tutuklu Nigar Bekir: - "Elektrik işlerinde çalışırken başkan yardımcılığı teklif ettiler, kabul etmediğim taktirde ise işten çıkaracaklarını söylediler. Bunun için görevi kabul etmek zorunda kaldım"

BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Mayıs ayında yakalanarak piyade komando birliklerince Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Karakaya Hudut Karakoluna teslim edilen Suriye uyruklu eski Cinderes Belediye Başkan Yardımcısı Nigar Bekir (40) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Bekir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tanık M.A, şüpheli Bekir'in PKK/YPG kontrolündeki Cinderes Belediyesi'nde çalıştığını belirtti.

Bekir'in belediyenin bütün işlerinden sorumlu olduğunu paylaşan M.A, şüphelinin yanında silahlı adamlarla gezip köylerde terör örgütünün propagandasını yaptığını iddia etti. Nigar Bekir ise eşi ve çocuklarıyla Cinderes'te ikamet ettiklerini anlattı.

BEKİR'İN AÇIKLAMALARI

Bilgi sahibi M.A'nın verdiği beyanın kısmen doğru olduğunu kabul eden Bekir, şunları kaydetti:

"Örgütün propagandasını yaptığım yönündeki iddiaları ise kabul etmiyorum. Cinderes bölgesi PYD'nin kontrolünde olduğu 19 Eylül 2015'ten itibaren belediyede idari işlerde görevlendirilmek üzere belediye başkan yardımcısı olarak işe başladım. Bu görevi 2017 yılı aralık ayına kadar sürdürdüm ancak PYD'nin yaptığı seçimlerden sonra belediye divanında görevlendirildim. Ancak hamile olduğum için izne ayrıldım. Benim görev yaptığım süre içerisinde PYD'nin Cinderes bölgesindeki Belediye Başkanı Ahmed Ahmed isimli şahıstı. Ancak Zeytin Dalı Harekatından sonra bu şahıs ilçeyi terk etti. Belediyede görev yaptığım sürede temizlik, altyapı, tapu ve içme suyu işlerini yürüttüm. PYD'ye bağlı olarak elektrik işlerinde çalışırken başkan yardımcılığı teklif ettiler, kabul etmediğim taktirde ise işten çıkaracaklarını söylediler. Bunun için görevi kabul etmek zorunda kaldım."

Belediyede çalıştığı dönemde maaşlarının Afrin'den geldiğini aktaran Bekir, örgütle herhangi bir irtibatının bulunmadığını, PYD tarafından herhangi bir silahlı veya askeri eğitim almadığını savundu.

Geçen yıl aralık ayı seçimlerinden sonra bir daha belediye başkan yardımcılığına seçilmediğini anlatan Bekir, "Ben belediyede sadece çalışma imkanım olmadığı için görev almıştım." ifadesini kullandı.

Bekir'in üzerine atılı suçu işlediğine dair kamu davası açmak için yeterli şüphe oluşturacak delilin dosyada bulunduğu aktarılan iddianamede, zanlının 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.