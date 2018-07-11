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'nün sıkıyönetim komutanına büyük şok!

'nün darbe girişimi sırasında sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nce hazırlanan listede adı " sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı tümgeneral İsmail Yalçın'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Giriş Tarihi: 11.7.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 11:26

'de, /PDY mensuplarının hazırladığı sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' listesinde adı 'sıkıyönetim Kayseri komutanı, vali ve belediye başkanı' olarak geçen Garnizon eski Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan Yalçın, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanık Yalçın'a, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

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FETÖ'nün Kayseri sıkıyönetim komutanına büyük şok!
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