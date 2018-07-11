Kadrolar yenileniyor Sırada Külliye ve AK Parti var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
yeni sistemin ilk kabinesini açıklayarak göreve başladı. Sırada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ekibi ve AK Parti
var. Erdoğan'ın, buralarda da yepyeni bir ekip kurması bekleniyor. Erdoğan, daha sonra sıranın Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan ofis ve kurullarda olduğunu, en kısa zamanda buralara da atamalar yapılacağını belirtti. Bunun için hızlıca harekete geçildi. Ofisler için bazı eski bakanların ve kamuda önemli roller üstlenen kişilerin isimleri geçiyor. Ofisler, Cumhurbaşkanlığı'nın en aktif politika üreten merkezleri olacak. Sahadan gelen bilgileri politikaya dönüştürecek. Erdoğan'ın danışmanlığını yapan çok sayıda ismin kurullarda görevlendirilmesi bekleniyor. PARTİ YENİLENECEK
Erdoğan, Meclis grubunun arkasından kabinede de yeni isimlere ağırlık verdi. Aynı yenilenmenin ağustos ayında toplanacak AK Parti Büyük Kongresi'ndeki MKYK listesinde yaşanması bekleniyor. Kulislerde Erdoğan'ın MKYK'ya bazı eski bakanların yanı sıra yepyeni isimler alacağı belirtiliyor.