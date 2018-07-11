Mehmetçikten Diyarbakır'da nefes kesen kurtarma operasyonu

Eğil ilçesinde aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişi, Dicle Nehri'nde yüzmeye gitti. Ancak baraj kapaklarının açılması nedeniyle suyun debisinin yükselmesi sonucu 12 kişi, nehrin ortasında bulunan adacıkta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların kurtarma çalışmaları sonuç verilmeyince, jandarmaya haber verildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nehirde mahsur kalan 12 kişiyi kurtarmak için operasyon başlattı. Diyarbakır'dan havalanan askeri helikopter, Eğil ilçesine hareket ederek, bölgeye geldi. Helikopter pilotu, 12 kişinin nehrin içinde kaldığını görünce, helikopteri nehre indirdi ve mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.