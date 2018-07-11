MHP lideri Bahçeli: Hükümet başarılı olacak

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Meclis'te bakanların yemin töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi ile ilgili olarak, "Henüz daha hepsini tanıma imkânını bulmuş değiliz. Ancak dağıtılan özgeçmişlere baktığımız vakit siyasi var, bürokrat var, bir de serbest hayatta bulunan şahıslardan oluşan bir kabine olduğu görülüyor. Demek ki bugünkü kabinenin yapısı bütün birikim ve tecrübeleri uygulamaya dökebilecek, bunu uygulayarak hayata geçirebilecek bir misyonu yüklenmiş olacaklar. Başlarında da Sayın Cumhurbaşkanı bulunacak. Allah hayırlı uğurlu etsin" diye konuştu. ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ
Bahçeli şöyle devam etti: Özgeçmişlerine bakarak bunları ifade ediyoruz. Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkat çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. MHP olarak da yasamada üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Denetim ve denge sorumluluğunu millet bize vermiştir. O sebepten dolayı bu sorumluluğu en iyi şekilde taşımayı düşünmekteyiz. İnşallah başarılı olacağız" dedi.