SABAH’ın fotoğraf, şiir ve yazı yarışmasının kazananı: 15 Temmuz ruhu

SABAH'ın "Tarihi Değiştiren Tarih" adıyla düzenlediği 15 Temmuz
'u konu edinen fotoğraf, şiir ve yazı yarışmasının sonuçları açıklandı. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce başvurunun yapıldığı dev yarışmada "Fotoğraf" kategorisinde Nurefşan Naciye Doğan birinci oldu. Turan Topalar ikinciliği, Mert Gökhan Koç üçüncülüğü elde etti. "Şiir" kategorisinde "Benim Gönlü Yâdımda yankılanır Temmuzlar" şiiriyle birinciliği Ali Kemal Mutlu kazandı. Ömriye Karataş, 'Ömer Halisdemir: Göğün Mihrabı" şiiriyle ikinci, Servet Yüksel "Bir İhanetin Ayak Sesleri!" şiriyle üçüncü oldu. "Yazı" kategorisinde "Yiğitler Destanı" ile Zübeyir Selen, Ahmet Selen ikilisi birinci oldu. "15 Temmuz Anısına" yazısıyla Emel Eroğlu ikinci, "15 Temmuz ile Değişen Hayatım" yazısıyla Gülgün Çinkaya üçüncü oldu. Yarışmanın sonucunda her kategorideki 1'inci 10 bin TL, 2'nci 7 bin 500 TL ve 3'üncü 5 bin TL olmak üzere ödül almaya hak kazandı.15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin ikinci yıldönümünde düzenlenen yarışmada dereceye giren eserler, SABAH'ın özel 15 Temmuz gazetesinde yayımlanarak ölümsüzleştirilecek. Yarışmanın sonuçları SABAH'ın internet sitesinden de öğrenilebilir. DAYANIŞMADAN ETKİLENDİM
Binlerce fotoğrafın gönderildiği yarışmada birincilik ödülü kazanan Nurefşan Naciye Doğan o fotoğrafın hikayesini anlattı: "15 Temmuz gecesi Pendik'te sokağa çıkan iki engelli vatandaş o gece insanların nasıl birlikte dayanışma içinde hareket ettiğini gösteriyordu. Bu anı görünce ölümsüzleştirmek istedim" dedi. YİĞİTLER DESTANI
"Şiir" kategorisinde "Benim Gönlü Yâdımda Yankılanır Temmuzlar" şiiriyle birinciliği kazanan Ali Kemal Mutlu: Bu şiiri milliyetçi ve bağımsız bir Türkiye'ye duyduğum özlemle yazdım.
"Yazı" kategorisinde "Yiğitler Destanı" ile derece elde eden Ahmet Selen ve oğlu Zübeyir Selen: Yiğitlerimizin kahramanlık öykülerini kaleme almak istedik.