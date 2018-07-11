Son Dakika: CHP'de istifa depremi!

CHP'nin Eskipazar İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır'ın geçtiğimiz günlerde ettikleri kavgaya yönelik düzenlediği basın toplantısında yalan ifadeler kullandığını belirterek, CHP Eskipazar ilçe teşkilatı olarak istifa ettiklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

"İSTİFA ETME KARARI ALDIK"

CHP Eskipazar İlçe Başkanı Şahin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 3 yıldır ilçe başkanlığı görevini sürdürdüğünü, parti için bazen yalnız bazen de ekip halinde görev yaparak hizmet etmeye çalıştığını ifade ederek, "Halkımız sanki beni rakip partinin başkanı değil kendi partililerin başkanı gibi sevdiler ve son olaylarda sahip çıktılar. Hepinize canı gönülden teşekkür ederim iyi ki varsınız. İyi ki Eskipazar'lıyım. Kendi partimin il başkanı tarafından yapılan olaylardan ve en son düzenlediği basın toplantısındaki yalanlarından dolayı, il başkanı göreve devam edeceğini ve genel merkez tarafından bir tasarruf yapılmayacağını hissettiğimden dolayı gerek ilçe halkımız gerekse CHP ilçe yönetimi tarafından istifa etme kararı aldık. Tabii ki gönül verdiğim partiden istifa etmek çok zor ama gerekli ilgi ve alaka gösterilmemesi teşekkür yerine de şiddete maruz kalmak içime sinmeyen konular. Buna sahip çıkmayan yeni milletvekilimize de görevinde başarılar dilerim" dedi.

"EVET İTİŞ KAKIŞ OLDU"

Cumhuriyet Halk Partisi Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır'da dün düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin, "Kavga oldu mu olmadı mı?" sorusu üzerine Çakır, "Evet itiş kakış oldu, bu ilçe başkanı arkadaşımız sosyal medyasında genel merkezle ilgili yorum yaptı. Ama böylesi bir ortamda yapılan yorum doğru değildi. İlçe başkanımız da kendisinin yorumunun doğru olduğunu iddia edince bir tartışma yaşadık ama ben uzatmadım" diye konuştu.