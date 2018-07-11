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Son dakika: 'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

'ın Kulp ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Giriş Tarihi: 11.7.2018 09:15 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 09:25
Son dakika: Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

alilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kulp ilçesinin Demirli köyü Keçiveren mezrasının kuzeydoğusunda kırsal alanda terör örgütü 'ya yönelik operasyonda saat 08.00 itibarıyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonda 3 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 12 şarjör, 360 fişek, el bombası, el telsizi, radyo, el yapımı patlayıcı düzeneğine ait uzaktan kumanda, 9 pil bloğu, örgütsel doküman, çok miktarda yaşam malzemesi ve giyecek ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili adli işlemlere başlanıldığı belirtildi.

Açıklamada, delil niteliği taşıyan silah, mühimmat, örgütsel doküman ve diğer malzemelerin muhafaza altına alındığı aktarılarak, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

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Son dakika: Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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