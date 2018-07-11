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Son dakika: 'nün firari " imamı" ABD'den istenecek

Son dakika haberi! 2. Ağır Ceza Mahkemesi, /'ye yönelik soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan 33 kişi arasında bulunan firari Eyyüp Doğan'ın iadesi için dosya hazırladı. Adalet Bakanlığına gönderilecek dosyada, ABD ile arasındaki suçluların karşılıklı iadesi anlaşması çerçevesinde firari sanığın ABD'den istenmesi talep edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 15:20
Son dakika: FETÖ'nün firari Malatya imamı ABD'den istenecek

Anadolu Ajansı (AA) tarafından ABD'nin New Jersey eyaletinde görüntülenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün () sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanında bulunan örgütün " imamı" Eyyüp Doğan'ın iadesi için Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince dosya hazırlandı.

Alınan bilgiye göre, New Jersey eyaletinin Edgewater semtindeki lüks oto satışı ve tamiri yapılan iş yerinde müşterilerle ilgilenen, çalışanlarıyla konuşan ve öptüğü ABD bayrağını iş yerine asan Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın görüntülerinin bir süre önce AA objektiflerine yansımasının ardından yanında bulunan kişinin de FETÖ'nün "Malatya il imamı" Eyyüp Doğan olduğu belirlendi.

Malatya'da, FETÖ/'ye yönelik soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan 33 kişi arasında yer alan Doğan'ın ABD'de olduğunun kesinleşmesi üzerine hukuki adım atıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere hazırlanan dosyada, ABD ile arasındaki suçluların karşılıklı iadesi anlaşması çerçevesinde firari Doğan'ın ABD'den istenmesi talep edildi.

Mahkemece 20 Kasım 2017'de karara bağlanan davada, aralarında Eyyüp Doğan'dan sonraki il imamlarının da bulunduğu 13'ü tutuklu 20 sanığa 4 yıl 2 ay 15 gün ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiş, haklarında yakalama kararı bulunan firari Eyyüp Doğan ile 5 sanığın dosyası ise ayrılmıştı.

Eyyüp Doğan'ın 2007-2014 yılları arasında Malatya'da örgütün il imamlığını yaptıktan sonra Gaziantep'e örgüt tarafından "bölge imamı" olarak görevlendirildiği belirlenmişti.

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Son dakika: FETÖ'nün firari "Malatya imamı" ABD'den istenecek
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