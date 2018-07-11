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Son dakika! halkı ’den rahatsız! PYD/ halka ateş açtı

Son dakika haberi! /’nın işgali altındaki ’nin kentinde halk, tutuklamalara ve vergilere karşı protesto düzenledi, PYD'liler protestocuların üstüne ateş açtı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 10:35
Son dakika! Rakka halkı PYD’den rahatsız! PYD/PKK halka ateş açtı

/'nın 'deki baskıcı yönetimi tepkiler çekmeye devam ediyor. PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin kentinde baskıcı yönetimi eleştiren bir kadının tutuklanması ve aşırı vergiler protestolara sebep oldu. Protestoculara gerçek mermilerle ateş eden PYD/PKK'lılar, protestocuları dağıttı.

Gösteriden sonra serbest bırakılan kadın, işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Özellikle Zeytin Dalı Harekatından sonra PYD/PKK'nın Rakka'da sivillere karşı uyguladığı adaletsiz ve yasadışı muamele halk tarafından tepki görüyor.

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Son dakika! Rakka halkı PYD’den rahatsız! PYD/PKK halka ateş açtı
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