Son dakika! Rakka halkı PYD’den rahatsız! PYD/PKK halka ateş açtı

PYD/PKK'nın Suriye'deki baskıcı yönetimi tepkiler çekmeye devam ediyor. PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Rakka kentinde baskıcı yönetimi eleştiren bir kadının tutuklanması ve aşırı vergiler protestolara sebep oldu. Protestoculara gerçek mermilerle ateş eden PYD/PKK'lılar, protestocuları dağıttı.

Gösteriden sonra serbest bırakılan kadın, işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Özellikle Zeytin Dalı Harekatından sonra PYD/PKK'nın Rakka'da sivillere karşı uyguladığı adaletsiz ve yasadışı muamele halk tarafından tepki görüyor.