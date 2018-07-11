Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika Haberi: Ezhel lakaplı rapçi Sercan İpekçioğlu'na büyük şok!

Son Dakika Haberi: lakaplı rapçi 'na büyük şok!

Son dakika haberi: Şarkılarında kullanımını özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ve beraat eden ‘’ lakaplı hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yeniden dava açıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 14:12 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 14:17
Son Dakika Haberi: Ezhel lakaplı rapçi Sercan İpekçioğlu'na büyük şok!

Şarkılarında kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs'ta tutuklanan ve 19 Haziran'da ilk duruşmada beraat eden '' ismiyle tanınan Rapçi hakkında yeniden dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kullanımını özendirmeyle ilgili sosyal paylaşım sitelerinde yapılan paylaşımlardan hareketle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan araştırma raporunda Ezhel rumuzunu kullanan şüpheli Sercan İpekçioğlu'nun 'Şehrimin Tadı' isimli şarkısında 'bi cebimde kenevir tohumu, yanındaki viski ve votka ve Afgan var, hepsinin tadı nefis, yerim kafam düşer, tekrar, tekrar ot ister, canım ah, polisten kaçın, napsak şimdi, süpermarketten çalsak bişey, sosis ve salam' şeklindeki sözleriyle, 'Küvet' ve 'Alo' şarkılarının bütünlüğü içinde uyuşturucu maddeyi özendirdiği kaydedildi. Şüpheli İpekçioğlu'nun adresinde yapılan aramalarda herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.

Şüpheli Sercan İpekçioğlu ise ifadesinde, uyuşturucu madde kullanmadığını, 10 yıldır rap müzikle uğraştığını, yurt içinde ve yurt dışında konserler verdiğini söyledi. İpekçioğlu, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğinden bahisle söylendiği bildirilen cümlelerin sadece şarkısının kafiyesine uygun olan kelimeler olduğunu, uyuşturucu maddeye özendirme amacının olmadığını vurguladı.

İddianamede, şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

EZHEL İLK CELSEDE BERAAT ETMİŞTİ

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs'ta tutuklanan 'Ezhel' lakaplı Sercan İpekçioğlu hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle 5 Haziran tarihinde dava açılmıştı. 19 Haziran'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Sercan İpekçioğlu, ilk celsede beraat etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Ezhel lakaplı rapçi Sercan İpekçioğlu'na büyük şok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN