Son dakika: Yunanistan'a firar eden askerlerin yargılandığı dava

19 eski havacı askerin yargılandığı dava tanıkların dinlenilmesiyle devam ediliyor. Darbe girişiminin ardından Yunanistan 'a kaçan ve bu ülkenin yüksek mahkemesince Türkiye 'ye iade edilmemelerine karar verilen firari 8 subayla ilgili İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, yokluklarında tutuklama kararı çıkartmıştı

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 9'u tutuklu 11 sanık ile avukatları katıldı. Cumhurbaşkanlığının da aralarında bulunduğu 3 müdahil kurumu ise avukatları temsil etti.

Duruşmada, sanıklarla aynı dönem 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığında görev yapan bazı askerlerin tanık ifadesine başvuruluyor. Gün boyu sürecek olan duruşmanın yarın da tanık ifadeleriyle süreceği öngörülüyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, darbe faaliyetine katıldıkları ve daha sonra Yunanistan'a kaçtıkları öne sürülen firari eski binbaşılar Ahmet Güzel ve Gençay Böyük, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Ferudun Çoban, Süleyman Özkaynakçı ve Uğur Uçan, eski astsubaylar Bilal Karagül ve Mesut Fırat ile tutuklular eski Yarbay Talip Güler, eski üsteğmenler Salih Kukudasoğlu ve Osman Gider, eski teğmenler Fatih Mandacı, Ferit Gök, Halil Can Akbaş ve Hüseyin Pehlivan, eski astsubaylar Rıfat Çelik ve Mehmet Güngör ile tutuksuz Mahmut Küçüközer ve İsmail Yılmaz, "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.

Tüm şüpheliler hakkında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, 6 sanık hakkında ayrıca ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan 19,5 yıldan otuzar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, Yunanistan'a askeri helikopterle kaçan ve haklarında ''gıyabi tutuklama'' kararı verilen firari 8 şüpheli için ayrıca ''kasten öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile Askeri Ceza Kanunu'nda da yer alan "yabancı memlekete firar", "askeri eşyayı kasten tahrip etmek" ve "askeri eşyayı çalmak" suçlarından da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, söz konusu alaydan havalanan (14306 kuyruk numaralı) bir helikopterin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapmaya giden timlerin intikalinde görev yaptığının tespit edildiği belirtilerek, Muğla'da yargılanan sanıkların cezalandırıldığı ifade ediliyor.

YUNANİSTAN, İADE ETMEMİŞTİ

Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve bu ülkenin yüksek mahkemesince Türkiye'ye iade edilmemelerine karar verilen firari 8 subayla ilgili İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, yokluklarında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Hakimlik ayrıca, şüpheli askerlerle ilgili İnterpol'de Kırmızı Bülten çıkarılması için ilgili makama yazı yazılmasını da karara bağlamıştı. Darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan binbaşılar Ahmet Güzel ve Gencay Büyük, yüzbaşılar Abdullah Yetik, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan ve Feridun Çoban ile astsubaylar Mesut Fırat ve Bilal Kurugül ile ilgili karar veren Yunanistan Yüksek Mahkemesi, bu kişilerin Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetmişti.