Haberler Gündem Haberleri Yargıtay’dan Yazıcıoğlu kararı o görevliler soruşturulsun

Yargıtay’dan Yazıcıoğlu kararı o görevliler soruşturulsun Yargıtay, BBP lideri Yazıcıoğlu’nun ölümüne dair bazı kamu görevlileri hakkındaki soruşturmaya gerek olmadığı yönündeki kararı bozdu