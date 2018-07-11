Yargıtay’dan Yazıcıoğlu kararı o görevliler soruşturulsun

Yargıtay Ceza Genel Kurulu
, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu
'nun ölümüne ilişkin dönemin bazı kamu görevlileri yönünden verilen takipsizlik kararını kaldırdı. BBP lideri Yazıcıoğlu ve beraberindeki Mustafa Kaya İstektepe, Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ile İsmail Güneş
, bulundukları helikopterin 25 Mart 2009'da düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Arama kurtarma çalışmalarında ihmalleri olduğu iddiasıyla bazı kamu görevlileri hakkında şikâyette bulunulmuştu. Ancak Yargıtay söz konusu kamu görevlileriyle ilgili kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin itirazı üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 6. Ceza Dairesi de 18 Ekim 2016'da itirazı reddetti. Adalet Bakanlığı
ise bu karara karşı kanun yararına bozma talebinde bulundu. Bakanlığın talebiyle dosya bu kez Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na geldi. Genel Kurul, şüpheliler hakkındaki takipsizlik kararının eksik araştırmayla verildiğine ve kaldırılmasına hükmetti. Aralarında dönemin Kahramanmaraş
Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, İl Alay Komutanı Sezai Akgün, İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında dava açılıp açılmayacağı konusunda yeniden inceleme yapılacak. ÖLÜMÜNDE 'FETÖ' İZİ VAR
Muhsin
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili TBMM Başkanlığı'na sunulan raporda, olayın arkasında FETÖ
'nün olduğuna ilişkin çarpıcı bilgiler yer alıyordu. Yazıcıoğlu'nun FETÖ'cü çetenin kurduğu Gladio yapısını çözdüğü belirtilen raporda, Kahramanmaraş Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Dursun Özmen'in 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında tutuklandığı, olaya konu helikopterin parçalarını sökenler arasında bulunan Aydın Özsıcak ve Davut Uçum'un da Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın Marmaris'teki oteline baskın yapanlar arasında yer aldığı belirtilmişti.