18 terörist öldürüldü

Osmaniye
'de, SİHA
'larla yapılan harekatta terör örgütü PKK
militanı 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'da ise Demirli Köyü Keçiveren Mezrası kuzeydoğusunda kırsal alanda gizlenen teröristlerden 3'ü ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerin yanında, 3 Kalaşnikof ile çok sayıda mermi ve bir el bombası da bulundu.
Şırnak Beytüşşebap'ta İHA'larla yapılan hava harekatında ise 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak
'taki Metina, Zap, Avaşin- Basyan ile Hakurk, Gara ve Kandil'de İHA'larla belirlenen hedeflere, F16 savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. 28 sığınak, barınak ve depo imha edildi.