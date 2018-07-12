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18 terörist öldürüldü

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018
18 terörist öldürüldü
'de, S'larla yapılan harekatta terör örgütü militanı 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'da ise Demirli Köyü Keçiveren Mezrası kuzeydoğusunda kırsal alanda gizlenen teröristlerden 3'ü ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerin yanında, 3 Kalaşnikof ile çok sayıda mermi ve bir el bombası da bulundu.
Şırnak Beytüşşebap'ta İHA'larla yapılan hava harekatında ise 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 'taki Metina, Zap, Avaşin- Basyan ile Hakurk, Gara ve Kandil'de İHA'larla belirlenen hedeflere, F16 savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. 28 sığınak, barınak ve depo imha edildi.
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18 terörist öldürüldü
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