58 Ünlünün sosyal medya hesabını çalan çete hakkında iddianame

Ünlü sanatçılar Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan gibi 50'yi aşkın ünlü ismin sosyal medya hesaplarını çalarak, şantaj ve tehditle para kopartan "Ducky Layne" çetesinin tutuklu yargılanan 18 üyesi hakkında iddianame düzenlendi.



İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu savcılığı tarafından açılan davada çete üyelerinin, "Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme ve Orada Kalma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme veya Bozma, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, , Şantaj ve Hakaret" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

ÖRGÜT ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan iddianameye göre, gibi birçok ünlünün bireysel olarak sosyal medya hesaplarının ele geçirilerek, şantaj yapılması, hesapların başkalarına satılması, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi ve benzeri şikayetlerle, değişik adliyelere ve emniyet birimlerine müracaat ettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Soruşturmalarda, 2017 yılı Nisan ayından itibaren kamuoyunda tanınan ve ünlü kişiler olarak bilinen şahıslara ait, başta instagram olmak üzere, sosyal medya hesaplarının, aynı şüphelilerce ele geçirildiği ve eylemlerin hiyerarşi ve iş bölümüne dayalı bir suç örgütü tarafından işlendiği kaydedildi.

OLTALAMA YÖNTEMİYLE ÇALMIŞLAR

İddianamede, takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesaplarının yine takipçi sayısı yüksek olan ticari hesapların hedef seçildiği belirtilirken, kurumsal hat algısı yaratan mağdurlara instagram hesaplarına yönelik saldırı başlatıldığı mağdurları telaşa sürükleyerek, oltalama yönteminde kullanılarak hesaba ait kullanıcı adı, şifre, mail adresi, cep telefonu numaralarının değiştirildiği kaydedildi.

ALEYNA TİLKİ KİMLİĞİ…

Kendilerine "Ducky Layne" ismi veren grubun, hedefteki hesaplara erişiminin engelleyerek, hesaptaki fotoğrafların silinerek, müstehcen fotoğrafların paylaşıldığı kaydedilen iddianamede, mağdurlarla whatsapp ortamında bağlantıya geçildiği, olayların türüne göre şantaj, hakaret ve benzeri suçlar işlenerek, mağdurun baskı altına alındığı ifadesi yer alan iddianamede, çete üyelerinin hesabın iadesi için, para göndermesi istendiği kaydedildi. Çete üyesi Bahar Ç.'nin ise evinde ve dijital materyallerinde yapılan incelemede, çeşitli fotoğraf düzenleme programları aracılığıyla yapılmış, Aleyna Tilki adına düzenlenmiş kimlikle, genç şarkıcının da İnstagram hesabını ele geçirmeye teşebbüs ettikleri belirtildi.

ÇETE ÜYELERİ TUTUKLANDI

İddianamede, 'Ducky Layne' çetesi 32 yaşındaki çete liderinin, örgüte çeşitli yollarla eleman temin ettiğini belirledi. Sahte kimlik, sahte işyeri belgeleri, suçta kullanılmak üzere açık telefon hattı, oltalama yöntemiyle web sitesi temin eden Gökyar Ş.'nin hackerlara, hedef aldığı sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi talimatı verdiği anlatıldı. Soruşturma kapsamında çete üyesi 18 şüpheli, 9'u 18 yaşından küçük 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAVA AÇILDI

Savcılık tutuklu 18 üyenin, "Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme ve Orada Kalma, Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme veya Bozma, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Şantaj, Cinsel Taciz ve Hakaret" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Dava, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.