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grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 179 oldu

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 179'a yükseldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 23:05 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 23:23
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 179 oldu

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, dün İstanbul merkezli 4 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, aralarında , Oktar Babuna ile Babuna'nın 4 kız kardeşi ve 1 kız yeğeninin de bulunduğu 105'i kadın 179 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlanmadığı, diğer 56 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında mal varlığına el konulan 235 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan 6 kamyon tarihi eser, antika ve değerli eşya muhafaza altına alındı. El konulan eşyaların orijinal olup olmadığının araştırılması için müzelerden ve üniversitelerden uzman istendi.

Aramalarda ayrıca, 400'den fazla flash bellek, 70 silah, 3 binden fazla mermiye el konulduğu, kasalarda bulunan yüklü miktardaki para ve dövizin sayımının ise hala devam ettiği aktarıldı.

İşte Adnan Oktar'ın çetesi

- POLİSE ATEŞ AÇILDI

Eş zamanlı operasyon sırasında, baskın yapılan adreslerden birinde polise ğı öğrenildi. Açılan ateş sonucu merminin özel harekat polisinin yeleğinde kaldığı, şüphelinin ise yakalandığı ve silahına el konulduğu bildirildi.

Öte yandan, Adnan Oktar'ın örgütün 2 numarası olduğu ileri sürülen Didem Ürer'le kaçmaya çalıştığı araçta yüklü miktarda para bulunduğu ifade edildi.

Operasyonun ardından, korktukları için bu zamana kadar sustuğu belirtilen mağdurlardan bazılarının emniyete gelerek şikayetçi olduğu, bazılarının ise telefonla arayarak ihbarda bulunduğu belirtildi.

Adnan Oktar'ın yanında yakalanan kediciklerin orijinal halleri...

- OKTAR, FETÖ'CÜLER VE YAHUDİ MİLLETVEKİLİYLE GÖRÜŞMÜŞ

Örgüt elebaşı Oktar'ın, 17-25 Aralık kumpası sonrasında, üyesi firari Tuncay Opçin ve tutuklu ile defalarca yüz yüze görüştüğünün tespit edildiği ileri sürüldü.

Ayrıca Oktar'ın, İsrailli Likud Partisi milletvekili Yehuda Glick ile de birçok kez görüştüğü iddia edildi.

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Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 179 oldu
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